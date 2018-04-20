Kupada Akhisar’a elenen G.Saray’da Alanya sınavı öncesi flaş gelişme yaşandı. Milli oyuncu, bu maçın kadrosuna alınmadı

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tolga Ciğerci, Akhisar hüsranının ardından neşteri yiyen ilk isim oldu. Sarı-kırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Akhisar'a 2-0 yenilip, elenmesinin ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor maçı için dün bu şehre giden Aslan, milli futbolcuyu kadroya almadı.

HEDEF ADAM OLDU!

Cezalı Maicon ile Alanya'ya götürülmeyen 26 yaşındaki orta saha, Akhisar maçındaki performansıyla eleştiri oklarını üstüne çekmişti. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde de ağrılar olduğu iddia edildi.



Tolga Ciğerci, ligin ilk 6 maçında 5 gol attı. Diğer golü ise 11'nci haftada geldi. Tolga'nın teknik direktör Fatih Terim'le sadece iki 90 dakikası var.