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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    , 'in 30'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Cumartesi günü oynanacak maç için Alanya'da kampta bulunan , karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını konaklayacağı otele ait tesislerde gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda dün Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

    Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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