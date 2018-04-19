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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Fatih Terim için TFF'ye başvuracak

    Galatasaray, Terim için TFFye başvuracak
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    , Teknik Direktör 'in 'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın saat 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'ın Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu olaylardan dolayı tribün kapatma ve 65 bin TL para cezası vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 'ya sevk edilmişti.

    Galatasaray Spor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesi ve tribün kapatma cezası ile ilgili yarın saat 10.00'da TFF'ye itirazda bulunacak.

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