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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    Galatasaray kafilesi Antalyaya geldi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    , 'in 30. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.

    İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, kalabalık bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.

    Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, taraftarlarla öz çekim yaptı. Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

    , cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ile karşılaşacak.

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