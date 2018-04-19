Galatasaray kafilesi Antalyaya geldi

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Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, kalabalık bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, taraftarlarla öz çekim yaptı. Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
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