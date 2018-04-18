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Galatasaray Umut Bozok’tan vazgeçmiyor
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
Aslan, sezon başında gündemine aldığı Umut Bozok’tan vazgeçmiyor.
Aslan, Fransa 2. Ligi'nde Nimes forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. 32 lig maçında 24 gol atan ve Lyon ile Marsilya'nın radarında olan Umut, geçtiğimiz günlerde, "Gönlüm Galatasaray'da" ifadesini kullanmıştı.
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