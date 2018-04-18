;
    18 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Umut Bozok’tan vazgeçmiyor

    Galatasaray yıldız oyuncudan vazgeçmiyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Aslan, sezon başında gündemine aldığı ’tan vazgeçmiyor.

    Aslan, Fransa 2. Ligi'nde Nimes forması giyen 21 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. 32 lig maçında 24 gol atan ve Lyon ile Marsilya'nın radarında olan Umut, geçtiğimiz günlerde, "Gönlüm Galatasaray'da" ifadesini kullanmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray tribünlerini izlerken utanıyorum "Galatasaray tribünlerini izlerken utanıyorum"
    Devlerin yıldız golcü için transfer savaşı! Devlerin yıldız golcü için transfer savaşı!
    Galatasarayda yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor!
    BİZE ULAŞIN