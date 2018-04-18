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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray şampiyonluk için parkeye çıkıyor!

    Galatasaray şampiyonluk için parkeye çıkıyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    lı basketbolcular, ilk maçta 90-68 mağlup ettiği Reyer’e karşı bugün şampiyonluk için parkeye çıkacak

    Kadın Basketbol Takımı, bugün tarihi maçlardan birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında 90-68 mağlup ettiği Reyer'e konuk olacak. Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak maç 21.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Dişi Aslanlar, rövanşı kazanması ya da 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.

    Temsilcimiz Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde müzesine 3. Avrupa kupasını koyacak. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009'da Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise F.Bahçe'yi yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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