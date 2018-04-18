Galatasaray şampiyonluk için parkeye çıkıyor!

Galatasaraylı basketbolcular, ilk maçta 90-68 mağlup ettiği Reyer’e karşı bugün şampiyonluk için parkeye çıkacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün tarihi maçlardan birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında 90-68 mağlup ettiği Reyer'e konuk olacak. Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak maç 21.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Dişi Aslanlar, rövanşı kazanması ya da 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.

Temsilcimiz Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde müzesine 3. Avrupa kupasını koyacak. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009'da Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise F.Bahçe'yi yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.