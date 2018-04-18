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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Rodrigues'e sıkı takip

    Rodriguese sıkı takip
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Schalke ve Newcastle’lı yetkililerin Galatasaray-Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği ortaya çıktı. İki kulüp Beşiktaş derbisine de gelecek.

    Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok kulübün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında... Alman kulübü Schalke ve İngiliz kulübü Newcastle United'ın yetkililerinin Galatasaray- Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği öğrenildi. İki kulübün yetkililerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbiyi de takip edeceği belirlendi. Özellikle Newcastle United'ın Rodrigues'le çok yakından ilgilendiği ve sezonun bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

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