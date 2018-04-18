Rodriguese sıkı takip

18 Nisan 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Rodrigues'e sıkı takip
Giriş Tarihi: 18.04.2018
Schalke ve Newcastle’lı yetkililerin Galatasaray-Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği ortaya çıktı. İki kulüp Beşiktaş derbisine de gelecek.
Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok kulübün transfer listesine giren Garry Rodrigues yakın markaj altında... Alman kulübü Schalke ve İngiliz kulübü Newcastle United'ın yetkililerinin Galatasaray- Başakşehir maçında genç yıldızı tribünden izlediği öğrenildi. İki kulübün yetkililerinin Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbiyi de takip edeceği belirlendi. Özellikle Newcastle United'ın Rodrigues'le çok yakından ilgilendiği ve sezonun bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ