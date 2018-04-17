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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Burak Elmas PFDK'ye sevk edildi

    Galatasaraylı yöneticiye kötü haber
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

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