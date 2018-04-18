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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik etti

    Bakan Baktan G.Sarayı tebrik etti
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Kadın Basketbol Takımı’nı kutladı.

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda ilk maçta 90-68 mağlup ettiği İtalya'nın Reyer takımına 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Bakan , 2009 yılından sonra bir kez daha Eurocup'u kazanarak bu kupayı 2. kez müzesine götüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olarak ülkemize uluslararası arenada bir başarı daha kazandıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başarısı bizleri gururlandırdı ve büyük bir sevinç yaşattı. Şampiyonlukta emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum."

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