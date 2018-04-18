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    19 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

    C.Başkanı Erdoğandan Galatasaraya tebrik
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyon olmasından dolayı Başkan Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

    İstanbul'da oynanan finalin ilk karşılaşmasını 90-68'lik skorla kazanan , rövanş maçında 7 sayı farkla 72-65 yenilmesine karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA EuroCup'ta şampiyonluğa ulaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için Başkan Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir."

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