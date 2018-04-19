19 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.
Seleznyov'un gol sevinci maça damga vurdu
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisarspor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımın iki gollünü atan Seleznyov'un gol sevinci maça damga vurdu.
Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.
Seleznov ağları havalandırmasının ardından sevincini yaşamayıp tribünlere döndü ve adeta 'özür diler' gibi bir davranışta bulundu.
Ukraynalı oyuncu golden sonra taraftarlara dönüp, iki elini yana açtı. Bu tavırlar şaşkınlık yarattı.
Öte yandan Seleznyov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez G.Saray maçında birden fazla gol attı. Seleznyov'un maçın sonlarında bir frikik atışında top direkten döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ