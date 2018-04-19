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    19 Nisan 2018, Perşembe

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Seleznyov'un gol sevinci maça damga vurdu

    Herkes şaştı kaldı! Bunu neden yaptı?
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisarspor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımın iki gollünü atan Seleznyov'un gol sevinci maça damga vurdu.

    Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.

    Seleznov ağları havalandırmasının ardından sevincini yaşamayıp tribünlere döndü ve adeta 'özür diler' gibi bir davranışta bulundu.

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    Ukraynalı oyuncu golden sonra taraftarlara dönüp, iki elini yana açtı. Bu tavırlar şaşkınlık yarattı.

    Öte yandan Seleznyov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez G.Saray maçında birden fazla gol attı. Seleznyov'un maçın sonlarında bir frikik atışında top direkten döndü.

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