Galatasaraya Çinli sponsor

Başkan Mustafa Cengiz, Başakşehir zaferinde aslan payının taraftara ait olduğunu söyledi.

"Biz maçı geçen hafta Ankara dönüşü Atatürk Havalimanı'nda kazanmıştık... Gecenin bir yarısı oraya gelerek oyuncularımızı destekleyen, hocamızın gözlerini yaşartan taraftarımızın bu galibiyette çok önemli payı oldu" diyen Cengiz, kalan maçları da kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Çinli SPONSOR GELiYOR

Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret etti. Başkan Mustafa Cengiz, 'G.Saray satılıyor mu?' sorularına, "Benim görüşüm net. G.Saray satılamaz. Bu görüşüm hiçbir zaman değişmez. Çinli yetkililer sponsorluk anlaşması adına İstanbul'a geldi" yanıtın verdi.