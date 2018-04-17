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    17 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'a Çinli sponsor

    Galatasaraya Çinli sponsor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Başkan , Başakşehir zaferinde aslan payının taraftara ait olduğunu söyledi.

    "Biz maçı geçen hafta Ankara dönüşü Atatürk Havalimanı'nda kazanmıştık... Gecenin bir yarısı oraya gelerek oyuncularımızı destekleyen, hocamızın gözlerini yaşartan taraftarımızın bu galibiyette çok önemli payı oldu" diyen Cengiz, kalan maçları da kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.

    Çinli SPONSOR GELiYOR
    Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret etti. Başkan , 'G.Saray satılıyor mu?' sorularına, "Benim görüşüm net. G.Saray satılamaz. Bu görüşüm hiçbir zaman değişmez. Çinli yetkililer sponsorluk anlaşması adına İstanbul'a geldi" yanıtın verdi.

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