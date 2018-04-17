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    17 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray final bileti için sahaya çıkacak

    Galatasaray final bileti için sahaya çıkacak
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

    Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

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