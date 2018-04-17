Galatasaray final bileti için sahaya çıkacak

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.