17 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray final bileti için sahaya çıkacak
Giriş Tarihi: 17.04.2018
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, yarın da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ