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    17 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    ‘Donk&Denayer’ tam isabet

    ‘Donk&Denayer’ tam isabet
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    , Başakşehir karşısında Selçuk ve Maicon’u kesip Ryan ve Jason ’e görev vermişti.

    , orta sahada agresif oyunu ile Emre ile Arda'yı etkisiz hale getirirken, , Adebayor'a nefes aldırmadı. Togo'lu forvet maç boyunca kaleye sadece 1 şut atabildi. Denayer ayrıca 5 ikili mücadele kazanma, 2 uzaklaştırma, 1 pas arası yaptı. Donk da 4 ikili mücadele kazandı, 4 de uzaklaştırma yaptı.

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