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‘Donk&Denayer’ tam isabet
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Fatih Terim, Başakşehir karşısında Selçuk ve Maicon’u kesip Ryan Donk ve Jason Denayer’e görev vermişti.
Donk, orta sahada agresif oyunu ile Emre ile Arda'yı etkisiz hale getirirken, Denayer, Adebayor'a nefes aldırmadı. Togo'lu forvet maç boyunca kaleye sadece 1 şut atabildi. Denayer ayrıca 5 ikili mücadele kazanma, 2 uzaklaştırma, 1 pas arası yaptı. Donk da 4 ikili mücadele kazandı, 4 de uzaklaştırma yaptı.
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