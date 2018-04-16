;
    16 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Badou Ndiaye'den flaş Galatasaray paylaşımı!

    Badou Ndiayeden flaş Galatasaray paylaşımı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Devre arasında 'dan ayrılan ve Stoke City'e transfer olan Badou , Medipol Başakşehir ömaçı öncesi taraftarı heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

    'ın devre arasında Stoke City'e 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle gönderdiği Badou 'nin o gün bugündür beli doğrulmuyor.

    İngiltere Premier Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sonunda Cim Bom'a geri döneceği iddia edilmişti.

    Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün Instagram sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

    Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saray antrenmanına sürpriz misafir! G.Saray antrenmanına sürpriz misafir!
    Fatih Terimden Arda Turan yanıtı Fatih Terim'den Arda Turan yanıtı
    Çinli bankacılardan Galatasaraya ziyaret Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret
    BİZE ULAŞIN