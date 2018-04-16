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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret

    Çinli bankacılardan Galatasaraya ziyaret
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.

    Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.

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