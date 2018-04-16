Çinli bankacılardan Galatasaraya ziyaret

16 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Çinli bankacılardan Galatasaray'a ziyaret
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.
Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ