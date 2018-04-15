Adebayordan Galatasaraya 6 gol!

galatasaray-Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede iki takımın yıldız golcüleri de karşı karşıya gelecek.

Bu sezon kariyerinin zirvesinde olan Bafetimbi Gomis, ligde 27 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerin golcüsü Emmanuel Adebayor ise 25 müsabakada görev aldı ve 12 gol attı. Gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olan Gomis, son 6 maçta da 9 gol attı. Adeboyor ise oynadığı son 4 maçta gol atmayı başaramadı.

ADEBAYOR CİMBOM'A 6 GOL ATTI

Başakşehir'in başarılı ismi Emmanuel Adebayor, Galatasaray'a karşı ligde 2 kez mücadele etti. Yıldız golcü, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılara 6 gol atarak müthiş bir performansa imza attı.