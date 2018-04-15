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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Adebayor'dan Galatasaray'a 6 gol!

    Adebayordan Galatasaraya 6 gol!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    -Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede iki takımın yıldız golcüleri de karşı karşıya gelecek.

    Bu sezon kariyerinin zirvesinde olan Bafetimbi , ligde 27 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerin golcüsü Emmanuel ise 25 müsabakada görev aldı ve 12 gol attı. Gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olan Gomis, son 6 maçta da 9 gol attı. Adeboyor ise oynadığı son 4 maçta gol atmayı başaramadı.

    ADEBAYOR CİMBOM'A 6 GOL ATTI
    Başakşehir'in başarılı ismi Emmanuel Adebayor, 'a karşı ligde 2 kez mücadele etti. Yıldız golcü, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılara 6 gol atarak müthiş bir performansa imza attı.

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