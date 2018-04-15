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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239 seyirci

    TT Stadyumu’nda seyirci sayısı...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan - M. Başakşehir karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.

    Süper Lig'in 29. haftasında , evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir'e karşı da görevini yerine getirdi.

    Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ı turuncu-lacivertliler oynadığı maçta 47 bin 239 taraftar destekledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca desteklerini tezahüratlarla sürdürdü.

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