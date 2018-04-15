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Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239 seyirci
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - M. Başakşehir karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir'e karşı da görevini yerine getirdi.
Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ı turuncu-lacivertliler oynadığı maçta 47 bin 239 taraftar destekledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca desteklerini tezahüratlarla sürdürdü.
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