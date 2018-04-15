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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı

    Aslanın evinde bileği bükülmüyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    , galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

    'ın Süper Lig'de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. 'in 29. haftasında evinde mücadele ettiği 'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 17 müsabakaya yükseltti. Söz konusu 17 maçta ise Aslan, 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1'lik skorla almıştı.

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