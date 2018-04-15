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Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliğini 17’e çıkardı
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 17 müsabakaya yükseltti. Söz konusu 17 maçta ise Aslan, 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1'lik skorla almıştı.
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