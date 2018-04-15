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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mariano, ligdeki ikinci golünü attı

    Mariano, ligdeki ikinci golünü attı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’ın Brezilyalı sağ beki , Başakşehir maçında kaydettiği golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Mariano’nun 5 de asisti bulunuyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sürpriz bir golcü de çıktı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki , 60. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza yayına kadar ilerleyip, yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mariano, kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki diğer golünü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği maçında kaybetmişti.

    Brezilyalı futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.

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