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Feghouli, ligdeki 8. asisti yaptı
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında Mariano’ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8’e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano'nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
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