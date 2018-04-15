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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Feghouli, ligdeki 8. asisti yaptı

    Feghouli asistlerine devam ediyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’ın Cezayirli futbolcusu , Başakşehir maçında Mariano’ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8’e yükseltti.

    'in 29. haftasında , sahasında 'i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano'nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

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