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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Gomis ve Adebayor, geceyi sessiz kapadı

    Gomis ve Adebayor, geceyi sessiz kapadı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    -Medipol Başakşehir karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi ile , müsabakayı golsüz tamamladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada iki takımın da golcüleri karşı karşıya geldi. Bafetimbi ve 'un performansı merakla bekleniyordu. İki golcü de müsabakayı gol atamadan tamamladı. Gomis, 11 başladığı maçta yerini 88. dakikada Eren Derdiyok'a bıraktı. Adebayor ise ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
    Ligde 29 hafta geride kalırken Gomis'in 26, Adebayor'un 12 golü bulunuyor.

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