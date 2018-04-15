Gomis ve Adebayor, geceyi sessiz kapadı

Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi Gomis ile Adebayor, müsabakayı golsüz tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada iki takımın da golcüleri karşı karşıya geldi. Bafetimbi Gomis ve Adebayor'un performansı merakla bekleniyordu. İki golcü de müsabakayı gol atamadan tamamladı. Gomis, 11 başladığı maçta yerini 88. dakikada Eren Derdiyok'a bıraktı. Adebayor ise ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde 29 hafta geride kalırken Gomis'in 26, Adebayor'un 12 golü bulunuyor.