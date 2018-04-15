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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray, Başakşehir’i 5 maç aradan sonra yendi

    G.Saray, Başakşehir’i 5 maç aradan sonra yendi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    , Medipol Başakşehir’i 4 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşma sonra mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile sarı-kırmızılıların Başakşehir'e olan şanssızlığı sona erdi.

    Galatasaray, turuncu-lacivertlileri en son 3 Ekim 2015 yılında deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. O maçın ardından oynanan 4 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Aslan, Başakşehir'i yenememişti.

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