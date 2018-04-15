Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Son derece kritik mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Mariano ve 90+1. dakikada Adebayor (KK) kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60' a yükseltirken Başakşehir ise 59 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Clicyh'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Visca kontrol ettiği topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde Adebayor'un ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Belhanda'nın ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

40. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Denayer'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

43. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ön direkte Gomis'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

51. dakikada Galatasaray ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

53. dakikada Nagatomo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in ceza sahasına girerken yerden attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Mariano, ceza yayı önüne kadar ilerledikten sonra sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

70. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde, ön direkte Mahmut Tekdemir'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera topa sahip oldu.

77. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Clichy'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte Caiçara'nın gelişine yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan topu kaleci Muslera kontrol etti.

90. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda, savunmada Adebayor'un kafasına da çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.