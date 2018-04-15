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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Maicon açıklaması

    Fatih Terimden Maicon açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Teknik Direktörü , Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    ve 'un neden yedek kulübesinde olduğuna açıklık getiren deneyimli hoca şöyle konuştu:

    "Artık her maç çok kritik. Geçen hafta da çok kritik bir 3 puan kaybettik. İnanıyorum ki bugün buradan en iyi neticeyi almak için mücadele edeceğiz. İnşallah bugün buradan lider ayrılırız. Bu oyunu hep beraber oynuyoruz. Bazen değişiklikler olabiliyor. Bugün Maicon'un yerine Denayer'i, Selçuk'un yerine Donk'u koyduk. Hep beraber oynuyoruz oyunu. Kafamızdaki bir taktik anlayış sebebiyle böyle karar verdik. İnşallah müdahalemize ve dokunmamıza gerek kalmaz, hepsi iyi oynar."

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