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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mariano: Bu maç sezonun finaliydi

    Mariano: Bu maç sezonun finaliydi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'ın yıldız oyuncusu , Başakşehir mücadelesi sonras açıklamalarda bulundu

    İşte 'nun açıklamaları:

    "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu, belki de sezonun finali olduğunu biliyorduk. Bu hafta galip gelmekten başka hiçbir şansımız yoktu. Şampiyon olmak istiyorsak anahtar bir maçtı ve öyle başladık, öyle oynadık. 50 bin kişinin önünde oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bütünleştik ve maçı kazandık.

    Mariano, attığı muhteşem golü ise şöyle anlattı: "Top bana geldi, içeri doğru bir dripling yaptım. Bafe yolumu açtı ve kale önümdeydi. Sol ayağım güçlü ayağım değildi ama denedim ve muhteşem bir gol oldu."

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