G.Birliği yenilgisi sonrası “Bunu unutun ama 5-1’lik Başakşehir maçını unutmayın” diyen Terim, 11’ini belirledi. İmparator güven aşıladı

Galatasaray'da gözler Medipol Başakşehir karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılar 'konsantrasyon' diyerek liderliği geri almak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de hem yaptığı konuşmalar hem de belirlediği ilk 11 ile oyuncularına güvenini gösterdi. İmparator, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden kadroyu aynen sahaya sürme kararı aldı. Yenilgi sonrası "Bunu unutun ama 5-1'lik Başakşehir maçını unutmayın" diyen usta hoca böylece öğrencilerine "Çıkın rövanşı alın" fırsatını verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da Başakşehir karşılaşması öncesi hırs küpü. KAPTANLAR KONUŞTU

CİMBOM'da kaptanlar Selçuk İnan, Fernando Muslera ve takım üzerinde önemli etkisi olan Bafetimbi Gomis bir konuşma gerçekleştirdi. Florya'daki kampta oyuncular "Her şey bizim elimizde. Kalan tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Bunun için de konsantrasyonumuz tam olsun. Başakşehir'i yenip yeniden liderlik koltuğuna oturalım ve bir daha bırakmayalım" dediler. Bu sözlerin ardından tüm takım alkışlarla tempo tutarak motivasyonlarını üst seviyeye çıkardı.

ADEBAYOR İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Fatih Terim, Başakşehir'in ofsayt taktiğiyle yapacağı savunmanın işlerine yarayacağını söyledi. Orta saha oyuncularından dikine pas yapmalarını istedi.

DURAN TOPA DİKKAT

Galatasaray'ın en sıkıntılı olduğu konu duran top savunması. Fatih Terim'i Başakşehir maçı öncesi en çok endişelendiren kou da bu duran toplar. Başakşehir ligde kaydettiği 49 golün 31'ini akan oyunda, 15'ini duran toptan buldu. Cimbom'un ligde gördüğü son 10 golün 8'i duran toptan geldi. İmparator oyuncularını bireysel hata yapmamaları yönünde ciddi biçimde uyardı.

'GOMİS'İ GÖRÜN'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi maçlarda etkili olamayan Bafetimbi Gomis'i aktif hale getirmenin planını yaptı. Geçmiş maçlarda Gomis'in yeterince pozisyon bulamamasını Selçuk ve Belhanda'nın pas tercihlerine bağlayan İmparator "Onu sürekli ara toplarla defans arkasına kaçırın. Topu aldığınızda bir gözünüz hep Gomis'te olsun" dedi.

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