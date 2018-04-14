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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazır

    Galatasaray, Medipol Başakşehire hazır
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    , 'in 29'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Martin Linnes, hafif sakatlığından ötürü kamp kadrosunda yer almadı.

    Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından kritik maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


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