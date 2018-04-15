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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Başakşehir mücadelesi öncesinde Galatasaray cephesi!

    Başakşehir mücadelesi öncesinde Galatasaray cephesi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Sarı-kırmızılı ekipte müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque ve Sinan Gümüş bugün sarı kart görmeleri durumunda, ligin 30. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

    EVİNDE DEVLEŞİYOR

    Cimbom, TT. Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon Kasımpaşa karşısında yaşayan , daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde son 16 lig maçında 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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