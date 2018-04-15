Başakşehir mücadelesi öncesinde Galatasaray cephesi!

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque ve Sinan Gümüş bugün sarı kart görmeleri durumunda, ligin 30. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

EVİNDE DEVLEŞİYOR

Cimbom, TT. Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde son 16 lig maçında 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.