Şampiyonluk kupası Galatasarayın hakkıdır

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçimine katılarak oy kullanan Dursun Özbek, sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Şampiyonluk kupasının, kendisinin hakkı olduğu yönünde ifadelerde bulunduğuna ilişkin basına yansıyan haberlerin hatırlatılması üzerine Özbek, şunları söyledi:

"Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla benim öyle bir açıklamam olmadı. Tabii benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kuruluyla birlikte bu başarıyı yaşayacağız. Bugün de Medipol Başakşehir'e karşı güzel bir netice alacağız inşallah."

Mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulla ilgili olarak ise Özbek, "Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim." demekle yetindi.