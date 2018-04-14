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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaraylı eski yönetici Cem Kınay: Arda'ya takılmasınlar

    Kınay: Ardaya takılmasınlar
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Eski yönetici , Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Seyirci bu maçta Arda’ya, Emre’ye takılmadan maça odaklanmalı” dedi.

    Kınay, Arda'nın devre arasında G.Saray'a geleceğini sandığını ancak yanıldığını da dile getirdi.

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    Cem Kınay, 26 Mayıs'taki seçim içinse, "Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Özbek'in aday olacağı tahmin ediliyor. Süren başkanın niyeti olduğu belli. Hep başkanları konuşuyoruz ama yönetimleri de konuşmak lazım. İyi yönetimler lazım" yorumunu yaptı.

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