Eski yönetici Cem Kınay, Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Seyirci bu maçta Arda’ya, Emre’ye takılmadan maça odaklanmalı” dedi.

Kınay, Arda'nın devre arasında G.Saray'a geleceğini sandığını ancak yanıldığını da dile getirdi.

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Cem Kınay, 26 Mayıs'taki seçim içinse, "Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Özbek'in aday olacağı tahmin ediliyor. Süren başkanın niyeti olduğu belli. Hep başkanları konuşuyoruz ama yönetimleri de konuşmak lazım. İyi yönetimler lazım" yorumunu yaptı.