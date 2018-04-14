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Galatasaraylı eski yönetici Cem Kınay: Arda'ya takılmasınlar
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Eski yönetici Cem Kınay, Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Seyirci bu maçta Arda’ya, Emre’ye takılmadan maça odaklanmalı” dedi.
Kınay, Arda'nın devre arasında G.Saray'a geleceğini sandığını ancak yanıldığını da dile getirdi.
YÖNETİMLER ÖNEMLİ
Cem Kınay, 26 Mayıs'taki seçim içinse, "Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Özbek'in aday olacağı tahmin ediliyor. Süren başkanın niyeti olduğu belli. Hep başkanları konuşuyoruz ama yönetimleri de konuşmak lazım. İyi yönetimler lazım" yorumunu yaptı.
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