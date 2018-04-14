14 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Maicon'la özel toplantı
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Gençlerbirliği maçında kötü oynayan ve kaptırdığı topla yenilgiye neden olan Maicon, Fatih Terim tarafından terapiye alındı.
Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı stoperle hafta için bir görüşme yaparak hem hatalarını anlattı hem de moral aşıladı. Maicon'un da Başakşehir karşısında hatasını telafi etme sözü verdiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ