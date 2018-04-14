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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Maicon'la özel toplantı

    Maiconla özel toplantı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Gençlerbirliği maçında kötü oynayan ve kaptırdığı topla yenilgiye neden olan , tarafından terapiye alındı.

    Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı stoperle hafta için bir görüşme yaparak hem hatalarını anlattı hem de moral aşıladı. Maicon'un da Başakşehir karşısında hatasını telafi etme sözü verdiği öğrenildi.

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