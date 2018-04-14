Gençlerbirliği maçında kötü oynayan ve kaptırdığı topla yenilgiye neden olan Maicon, Fatih Terim tarafından terapiye alındı.

GALATASARAY HABERLERİ

Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı stoperle hafta için bir görüşme yaparak hem hatalarını anlattı hem de moral aşıladı.'un da Başakşehir karşısında hatasını telafi etme sözü verdiği öğrenildi.