G.Saray eski başkanlarından olan ve adı başkan adayları arasında geçen Adnan Polat, 17 Nisan Salı günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sessizliğini bozacak.

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2011'den sonra sarı-kırmızılı kulübün organizasyonlarından uzak duran'ın, geri dönebileceğini iddia ediliyor. Kendisine ait olan Piyalepaşa İstanbul İnşaat'ta düzenleyeceği basın toplantısında adaylık mı açıklayacağı yoksa herhangi bir adaya destek mi olacağı merakla bekleniyor.