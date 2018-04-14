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Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, sessizliğini bozuyor
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
G.Saray eski başkanlarından olan ve adı başkan adayları arasında geçen Adnan Polat, 17 Nisan Salı günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sessizliğini bozacak.
2011'den sonra sarı-kırmızılı kulübün organizasyonlarından uzak duran Polat'ın, geri dönebileceğini iddia ediliyor. Kendisine ait olan Piyalepaşa İstanbul İnşaat'ta düzenleyeceği basın toplantısında adaylık mı açıklayacağı yoksa herhangi bir adaya destek mi olacağı merakla bekleniyor.
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