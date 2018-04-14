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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Dursun Özbek durmuyor!

    Dursun Özbek durmuyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Sarı-kırmızılı ekibin eski başkanı de, Mayıs’ta yapılacak seçime tüm gücüyle hazırlanıyor.

    31 Mart'ta yapılan G.Saray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edilen 'in; yeniden başkanlığa aday olacağı ifade edildi. Özbek'in konuyla ilgili resmi açıklamayı yakın bir tarihte yapması bekleniyor.

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