14 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Dursun Özbek durmuyor!
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Sarı-kırmızılı ekibin eski başkanı Dursun Özbek de, Mayıs’ta yapılacak seçime tüm gücüyle hazırlanıyor.
31 Mart'ta yapılan G.Saray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edilen Dursun Özbek'in; yeniden başkanlığa aday olacağı ifade edildi. Özbek'in konuyla ilgili resmi açıklamayı yakın bir tarihte yapması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ