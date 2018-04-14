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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Lugano, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların peşinde

    Musleradan sonra Josefin peşinde!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı , Sao Paulo’da sportif direktörlük yapıyor.

    Uruguaylı futbol adamı geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın kalecisi 'ya göz dikmişti; bu hafta da 'den 'ya kanca attı. Lugano iki ismi de Brezilya'ya götürmeyi hedefliyor.

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