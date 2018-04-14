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Lugano, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların peşinde
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Diego Lugano, Sao Paulo’da sportif direktörlük yapıyor.
Uruguaylı futbol adamı geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya göz dikmişti; bu hafta da Fenerbahçe'den Josef de Souza'ya kanca attı. Lugano iki ismi de Brezilya'ya götürmeyi hedefliyor.
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