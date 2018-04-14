Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını uyardı

Başakşehir’in en büyük silahının kontratağa hızlı çıkması ve duran toplar olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda özel tedbir alacak

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Hücuma yönelik planlarını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, defansif önlemleri de ihmal etmiyor. Abdullah Avcı'nın ekibinin özellikle duran toplar ve ataklara hızlı çıkma konusunda çok etkili olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını geri dönüşler ve kontrataklar konusunda uyardı.

HEDEF ERKEN GOL

Hafta boyunca idmanlarda bu yönde uygulamalar yaptıran Terim, büyük zaaf yaşadıkları duran toplar konusunda da savunma oyuncularını ekstra çalıştırdı. Aslan gol içinse kanat akınlarına ağırlık verecek. Hedef erken bir gol bularak Başakşehir'in direncini kırmak ve açık oynamasını sağlamak. Maça yine tam saha presle başlanacak. En büyük koz ise 50 bin kişilik seyirci desteği olacak.

(Fotomaç)