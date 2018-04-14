;
    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncularını uyardı

    Fatih Terimden duran top uyarısı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Başakşehir’in en büyük silahının kontratağa hızlı çıkması ve duran toplar olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda özel tedbir alacak

    'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Hücuma yönelik planlarını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, defansif önlemleri de ihmal etmiyor. Abdullah Avcı'nın ekibinin özellikle duran toplar ve ataklara hızlı çıkma konusunda çok etkili olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını geri dönüşler ve kontrataklar konusunda uyardı.

    HEDEF ERKEN GOL
    Hafta boyunca idmanlarda bu yönde uygulamalar yaptıran Terim, büyük zaaf yaşadıkları duran toplar konusunda da savunma oyuncularını ekstra çalıştırdı. Aslan gol içinse kanat akınlarına ağırlık verecek. Hedef erken bir gol bularak Başakşehir'in direncini kırmak ve açık oynamasını sağlamak. Maça yine tam saha presle başlanacak. En büyük koz ise 50 bin kişilik seyirci desteği olacak.

    (Fotomaç)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Kınay: Ardaya takılmasınlar Kınay: Arda'ya takılmasınlar
    Maiconla özel toplantı Maicon'la özel toplantı
    Dursun Özbek durmuyor! Dursun Özbek durmuyor!
    BİZE ULAŞIN