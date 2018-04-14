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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Adnan Polat'tan sürpriz hamle

    Adnan Polattan sürpriz hamle
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'ın eski başkanlarından , basın açıklaması yapacağını duyurdu. İşte açıklama;

    'ın eski başkanı , 17 Nisan Salı günü saat 10:00'da basın toplantısı yapacağını açıkladı. Adnan Polat'ın yaklaşan başkanlık seçimi öncesi aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor.

    İşte Adnan Polat'ın o duyurusu:

    Değerli Basın Mensubu,
    Galatasarayımızla ilgili son güncel konuları değerlendirmek ve konuşmak üzere, siz değerli medya mensubu dostlarımla bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Bu vesileyle sizleri, 17 Nisan 2018 Salı günü Piyalepaşa İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım.

    Saygılarımla,
    Adnan Polat

    Program
    Tarih: 17 Nisan 2018, Salı
    Yer: Piyalepaşa İstanbul - Piyalepaşa Bulvarı 20/1A Beyoğlu
    09:30 – 10:00 Karşılama
    10:00 – 11:00 Kahvaltılı Sohbet Toplantısı ve Soru&Cevap

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