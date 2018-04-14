Adnan Polattan sürpriz hamle

Adnan Polat'tan sürpriz hamle
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, basın açıklaması yapacağını duyurdu. İşte açıklama;
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, 17 Nisan Salı günü saat 10:00'da basın toplantısı yapacağını açıkladı. Adnan Polat'ın yaklaşan başkanlık seçimi öncesi aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor.
İşte Adnan Polat'ın o duyurusu:
Değerli Basın Mensubu,
Galatasarayımızla ilgili son güncel konuları değerlendirmek ve konuşmak üzere, siz değerli medya mensubu dostlarımla bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Bu vesileyle sizleri, 17 Nisan 2018 Salı günü Piyalepaşa İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım.
Saygılarımla,
Adnan Polat
Program
Tarih: 17 Nisan 2018, Salı
Yer: Piyalepaşa İstanbul - Piyalepaşa Bulvarı 20/1A Beyoğlu
09:30 – 10:00 Karşılama
10:00 – 11:00 Kahvaltılı Sohbet Toplantısı ve Soru&Cevap
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