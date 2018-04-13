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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Inter'den Galatasaray'a Yuto Nagatomo cevabı!

    Galatasarayda Nagatomo sıkıntısı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Devre arasında ’a katılan kısa sürede takıma ayak uydururken bu durum sarı- kırmızılı ekibi harekete geçirdi.

    Japon futbolcunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı. Yönetimin ilk etapta İnter'e 2.5 milyon Euro önerdiği belirtilirken İtalyanların bu teklifi yetersiz bulduğu ve Japon oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi.

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