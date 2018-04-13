Devre arasında Galatasaray’a katılan Yuto Nagatomo kısa sürede takıma ayak uydururken bu durum sarı- kırmızılı ekibi harekete geçirdi.

Japon futbolcunun bonservisinin alınması için görüşmeler başladı. Yönetimin ilk etapta İnter'e 2.5 milyon Euro önerdiği belirtilirken İtalyanların bu teklifi yetersiz bulduğu ve Japon oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi.