Florya’dan 237 milyon TL

Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki protokol kapsamında kulübün Florya’daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi Öz Er-Ka İnşaat kazandı.

9 firmanın katıldığı ihalenin kazananı Öz Er-Ka İnşaat arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı 37, asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 832 milyon 500 bin lira taahhüt etti. Buna göre; Şirket payı gelirinin (Asgari ASKŞPTG) yaklaşık yüzde 71.43'ü Öz Er-Ka'ya, yaklaşık yüzde 28.57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacak. Bu durumda Emlak Konut GYO payına 594 milyon 654 bin 750 TL, Galatasaray'ın payına ise 237 milyon 845 bin 250 TL düşecek. İhaleyi alan firma karını artırırsa sarı-kırmızılı kulübün alacağı miktar da artacak.