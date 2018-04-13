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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu: 26 MAYIS!

    Galatasarayda seçim tarihi belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    'da Mayıs ayında yeniden seçim yapma sözü veren başkan , kongre tarihini kafasında belirledi.

    Cengiz'in yönetici arkadaşları ile yaptığı toplantıda seçimin 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılması konusunda karar aldığı iddia edildi. Bir değişiklik olmazsa sarı-kırmızılılar 26 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidip, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.

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