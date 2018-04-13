Galatasaray'da Mayıs ayında yeniden seçim yapma sözü veren başkan Mustafa Cengiz, kongre tarihini kafasında belirledi.

Cengiz'in yönetici arkadaşları ile yaptığı toplantıda seçimin 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılması konusunda karar aldığı iddia edildi. Bir değişiklik olmazsa sarı-kırmızılılar 26 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidip, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.