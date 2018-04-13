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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaraylı yöneticiler, Avrupa Ligi yöneticileriyle görüştü

    Galatasaraylı yöneticiler, Avrupa Ligi yöneticileriyle görüştü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Basketbolda gelecek sezon 'nda mücadele edecek Odeabank'ta kulüp yöneticileri, Avrupa Ligi yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

    Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 'nda Darüşşafaka ile Lokomotiv Kuban arasında oynanan final maçı dolayısıyla İstanbul'a gelen Avrupa Ligi yöneticilerinin, sarı-kırmızılı takımın sorumlularıyla bir araya geldiği bildirildi.

    Toplantı öncesinde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı ile şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya'nın, Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ile 45 dakikalık bir görüşmede fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

    Avrupa Ligi yetkililerinin, Ömer Yalçınkaya ile gerçekleştirdiği toplantıda ise yeni sezonda takım sayısını artırmaya yönelik planlarını ve ULEB Avrupa Kupası'nın gelecek sezon planlanan takvimini paylaştığı vurgulandı.


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