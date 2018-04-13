13 Nisan 2018, Cuma
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Emmanuel Badu ve John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Harun Tekin ise takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor kafilesi, bugün öğle saatlerinde karayolu ile İzmir'e gidecek ve yarın son çalışmasını İzmir'de yapacak.
Bursaspor’da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 13.04.2018
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eti. Bursasporlu oyuncular daha sonraki bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Emmanuel Badu ve John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Harun Tekin ise takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor kafilesi, bugün öğle saatlerinde karayolu ile İzmir'e gidecek ve yarın son çalışmasını İzmir'de yapacak.
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