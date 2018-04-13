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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Garry Rodrigues stop etti!

    Garry Rodrigues stop etti!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Düşüşe geçen uyarıldı

    Fatih Terim'le patlama yapan Hollandalı 8 haftada 5 gol+6 asist ile oynamıştı. Bu süreçte sadece 2-1 kaybedilen Sivas maçını boş geçen Rodrigues, son 4 haftada ise gole katkı veremedi. Terim, transfer haberlerinden sonra düşüşe geçen öğrencisini uyardı.

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