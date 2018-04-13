13 Nisan 2018, Cuma
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Garry Rodrigues stop etti!
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Düşüşe geçen Garry Rodrigues uyarıldı
Fatih Terim'le patlama yapan Hollandalı 8 haftada 5 gol+6 asist ile oynamıştı. Bu süreçte sadece 2-1 kaybedilen Sivas maçını boş geçen Rodrigues, son 4 haftada ise gole katkı veremedi. Terim, transfer haberlerinden sonra düşüşe geçen öğrencisini uyardı.
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