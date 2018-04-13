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    13 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Ndiaye'den haber var! Dönüyor mu?

    Ndiayeden haber var! Dönüyor mu?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibe döneceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuştu.

    'a döneceği konuşulan Ndiaye, Stoke City'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "Stoke City'nin takımın bir parçası olmayı sürdürmek istiyorum. Ayrılma gibi bir düşüncem yok" dedi.

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