Ndiayeden haber var! Dönüyor mu?

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibe döneceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Galatasaray'a döneceği konuşulan Ndiaye, Stoke City'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "Stoke City'nin takımın bir parçası olmayı sürdürmek istiyorum. Ayrılma gibi bir düşüncem yok" dedi.