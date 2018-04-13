Ndiayeden haber var! Dönüyor mu?

13 Nisan 2018, Cuma
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Ndiaye'den haber var! Dönüyor mu?
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibe döneceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuştu.
Galatasaray'a döneceği konuşulan Ndiaye, Stoke City'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "Stoke City'nin takımın bir parçası olmayı sürdürmek istiyorum. Ayrılma gibi bir düşüncem yok" dedi.
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