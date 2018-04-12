Galatasaray’ın tapusuyla almak istediği Nagatomo için son sözü İtalyan hoca söyleyecek.

Galatasaray devre arası Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu sezon sonu tapusuyla almak istiyor. Sarı kırmızılılar bu konuda çalışmalara başlarken, transferde kilit isim Inter Teknik Direktörü Luciano Spalleti olacak.

SÜREÇ UZAYABİLİR

İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter yönetimi Nagatomo'yu satmayı düşünüyor. Fakat Spalletti'nin yeni sezon planlaması sonrası kesin karar verilecek.

Tecrübeli hocanın yeni sezon öncesi Nagatomo'yu bir kez daha denemek isteyebileceği belirtiliyor. Bu durumda transfer süreci de uzayacak. (Takvim)