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    12 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de

    Nagatomonun kaderini o isim belirleyecek
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Galatasaray’ın tapusuyla almak istediği Nagatomo için son sözü n hoca söyleyecek.

    Galatasaray devre arası Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu sezon sonu tapusuyla almak istiyor. Sarı kırmızılılar bu konuda çalışmalara başlarken, transferde kilit isim Inter Teknik Direktörü Luciano Spalleti olacak.

    SÜREÇ UZAYABİLİR
    'dan gelen bilgilere göre Inter yönetimi Nagatomo'yu satmayı düşünüyor. Fakat Spalletti'nin planlaması sonrası kesin karar verilecek.

    Tecrübeli hocanın yeni sezon öncesi Nagatomo'yu bir kez daha denemek isteyebileceği belirtiliyor. Bu durumda transfer süreci de uzayacak. (Takvim)

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