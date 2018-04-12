İtalyanlardan flaş iddia: G.Saray, Sarri ile ilgileniyor!

İtalya'nın prestijli gazetelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilgilendiğini iddia etti.

Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Sarri'nin kulübüyle sözleşme yenileme konusunda bazı pürüzler nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten La Repubblica, sarı kırmızılı ekibin Sarri'yi takibe aldığını yazdı.

Haberde ayrıca, son zamanlarda Avrupa ekiplerinin radarında olduğunu belirttiği Sarri için Galatasaray'ın yanı sıra Chelsea ve Monaco'nun da sıraya girdiğini iddia etti.



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