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    12 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    İtalyanlardan flaş iddia: G.Saray, Sarri ile ilgileniyor!

    Terimin yeine Sarri iddiası
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    İtalya'nın prestijli gazetelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilgilendiğini iddia etti.

    Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Sarri'nin kulübüyle sözleşme yenileme konusunda bazı pürüzler nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten La Repubblica, sarı kırmızılı ekibin Sarri'yi takibe aldığını yazdı.

    Haberde ayrıca, son zamanlarda Avrupa ekiplerinin radarında olduğunu belirttiği Sarri için Galatasaray'ın yanı sıra Chelsea ve Monaco'nun da sıraya girdiğini iddia etti.

    aspor.com.tr / Dış Haberler

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