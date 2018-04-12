Hasan Şaştan Ayhan Akmana gönderme!

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Hasan Şaş, Igor Tudor döneminde sarı-kırmızılı kulüpte aynı görevi yapan Ayhan Akman'ın yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takım hakkında açıklama yapan eski yardımcı antrenör Ayhan Akman'a göndermede bulundu.

Igor Tudor döneminde Hırvat çalıştırıcının yardımcılığını yapan Ayhan Akman, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmıştı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybedip liderliği Başakşehir'e kaptırmasının ardından "Biz ayrıldığımızda Başakşehir'in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyen Ayhan Akman'a sert tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir fotoğraf ve mesaj paylaşan Hasan Şaş, "Ben Galatasaray'ımın hem içindeyken hem de dışındayken iyi yerlerde olmasını isterim. Bu düşüncede olmayan kendini Galatasaraylı sanan aciz insanlar tarihe hesap verecektir. Şüpheniz olmasın.." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli ismin bu mesajı, Ayhan Akman'ın yaptığı açıklamalara yanıt olarak yorumlandı.