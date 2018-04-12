Galatasarayda fotoğraf krizi

Galatasaray yönetimi, Murat Bereket'in işine son verilmesi nedeniyle tartışma yaşadı. İki yönetici muhalefette kaldı, ancak başkan Cengiz, aldığı kararı uyguladı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iletişim departmanında bulunan Murat Bereket'in görevine son verdi, yönetim kurulu toplantısında sinirler gerildi.



Başkan Mustafa Cengiz, ilk olarak Bereket'in işine son verdiğini duyurdu. Buna iki yöneticinin şiddetle karşı çıktığı belirtildi. Adil Arapoğlu ile Cenk Soyer'in, kulübün Instagram hesabında Ankara'daki ziyaretler için "Başkanımız" yerine "Yönetimimiz" ifadesinin kullanılmasından dolayı Bereket'in işine son verilmesinin doğru olmadığının altını çizdi.Başkan Cengiz'in, gelen muhalefet sonrası yeni bir karar alıp, "Bundan sonra seçime kadar hiçbir yönetici Galatasaray TV'ye çıkmayacak" dediği öğrenildi. Alınan karar hemen maille personele iletildi. Daha sonra bunlar silinse de bazı kişilerde kayıtların bulunduğu ifade edildi.



Başkan Mustafa Cengiz'e toplantıda yöneltilen, "Başkanım sürekli olarak resimleriniz, ziyaretleriniz kulübün sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Bu durum sizi antipatik hale getiriyor" eleştirisi üzerine, "O zaman bundan sonra makul ölçülerde kullanılsın" diyerek yeni bir süreç başlattığı ifade edildi.



Ankara ziyaretlerinin instagram hesabından, "Başkanımız" yerine "Yönetimimiz" diye duyurulması Murat Bereket'in görevinden olmasına gerekçe olarak gösterilmesine karşın işin perde arkasında başka gerçekler olduğu belirtildi. Başkan Cengiz'in, Fenerbahçe maçının olduğu hafta resmi sitedeki Fatih Terim'in resimlerinin kendisinden çok çıkmasına sinirlenip, Bereket'i herkesin ortasında azarladığı bildirildi.