Her şey Gomis’e bağlı

Galatasaray’da Gomis’in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısında suskun kalırken 90 dakika sonunda Cimbom sahayı mağlubiyetle terk etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Gomis'in forma giyip de gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

ÇiFT FORVET YARAMADI

Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçmesinden bu yana Sivasspor, Kasımpaşa ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.