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    12 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Her şey Gomis’e bağlı

    Her şey Gomis’e bağlı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    ’da ’in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

    Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısında suskun kalırken 90 dakika sonunda Cimbom sahayı mağlubiyetle terk etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon 'in forma giyip de gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

    ÇiFT FORVET YARAMADI

    Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçmesinden bu yana Sivasspor, Kasımpaşa ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.

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