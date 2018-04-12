12 Nisan 2018, Perşembe
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Her şey Gomis’e bağlı
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Galatasaray’da Gomis’in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısında suskun kalırken 90 dakika sonunda Cimbom sahayı mağlubiyetle terk etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Gomis'in forma giyip de gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.
ÇiFT FORVET YARAMADI
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçmesinden bu yana Sivasspor, Kasımpaşa ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.
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