Galatasaray’da Gençlerbirliği mağlubiyeti moralleri bozarken teknik direktör Fatih Terim liderliği geri almak için kolları sıvadı.

Deneyimli çalıştırıcı, takıma bir gün izin vermesine karşın kendisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesai yaptı. Terim ve yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, ve Levent Şahin ile gün boyu çalışırken öncelikle Gençlerbirliği maçının analizini yaptı. Yapılan hatalar ve eksiklikleri belirledi. Ayrıca Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'in son haftalardaki maçlarını izleyerek analizini çıkardı.

LİGİN EN İYİSİYİZ

Dünkü idman öncesinde de bu tespitleri oyuncularıyla paylaştı. Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'a yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Fatih Terim, "Rakibi hafife almanın faturasını ağır ödedik. Başakşehir de güçlü ve kaliteli bir takım... Ama biz de ligin en iyisiyiz. Pazar akşamı kazanıp liderliği geri alacağımıza inanıyorum. Galibiyetten başka bir sonuç düşünmek istemiyorum" dedi.

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