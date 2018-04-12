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    12 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Fatih Terim, Başakşehir'e odaklandı

    Yol açma çalışması!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    ’da Gençlerbirliği mağlubiyeti moralleri bozarken teknik direktör liderliği geri almak için kolları sıvadı.

    Deneyimli çalıştırıcı, takıma bir gün izin vermesine karşın kendisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesai yaptı. Terim ve yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, ve Levent Şahin ile gün boyu çalışırken öncelikle Gençlerbirliği maçının analizini yaptı. Yapılan hatalar ve eksiklikleri belirledi. Ayrıca Pazar günü karşılaşacakları Başakşehir'in son haftalardaki maçlarını izleyerek analizini çıkardı.

    İşte Fatih Terim’in Gençlerbirliği yenilgisini getiren tespitleri: İŞTE TERİM'İN TESPİTLERİ:

    LİGİN EN İYİSİYİZ
    Dünkü idman öncesinde de bu tespitleri oyuncularıyla paylaştı. Gençlerbirliği karşısında Galatasaray'a yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Fatih Terim, "Rakibi hafife almanın faturasını ağır ödedik. Başakşehir de güçlü ve kaliteli bir takım... Ama biz de ligin en iyisiyiz. Pazar akşamı kazanıp liderliği geri alacağımıza inanıyorum. Galibiyetten başka bir sonuç düşünmek istemiyorum" dedi.

    FOTOMAÇ

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